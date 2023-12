Marlon Tapales bubulagain si Naoya ‘Monster’ Inoue

TATANGKAIN maging kauna-unahang Pilipino na boksingero ni World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales na maging ‘undisputed champion’ sa pakikipagbanatan kay undefeated Japanese slugger Naoya “Monster” Inoue na may hawak naman ng World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) 122-pound belts para sa 12-round main event championship ngayong Martes ng gabi sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Todo ang ginawang training ni Tapales (37-3, 19KOs) sa Las Vegas, Nevada sa Amerika at Baguio City sa Pilipinas, na nakahandang gumawa ng kasaysayan na bukod sa maging unang Filipino na undisputed na kampeon sa isang dibisyon, ay una ring boksingerong gigiba sa unbeaten Japanese champion matapos pataubin ang maraming Pilipino, kabilang na si four-division World titlist Nonito “The Filipino Flash” Donaire.

“I came here to win and not to [just] survive,” bulalas ni Tapales sa press conference nitong Linggo sa Yokohama Bay Sheraton Hotel and Towers. “I will not fight too much defensively. There’s no way I am going to win the fight.”

Kapwa pasok sa timbang sina Tapales at Inoue na may nakuhang 121 at ¼ at 121 at ¾, ayon sa pagkakasunod, sa opisyal na weigh in nitong Lunes, kung saan aminado ang 31-anyos mula tubong Tubod, Lanao del Norte na inaasahan niyang magiging mas matindi ang ipapakitang lakas at kondisyon kontra sa 30-anyos na nagmula sa Zama, Kanagawa.

Puntirya nitong maging two-division undisputed titlist tulad ni welterweight king Terence “Bud” Crawford, kaya’t maaaring magtapos ang kanilang sagupaan sa knockout, lalo pa’t kilalang knockout puncher si Inoue.

“I want to [battle] Naoya Inoue (for) 12 rounds because I want to enjoy and feel the punch of ‘The Monster’ [who they] say is very strong. If I have a chance to knock him out, of course, I’ll knock him out,” ayon kay Tapales sa inilabas na video ng Top Rank Boxing. “I know what’s in my mind: I wanna go down as the first undisputed Filipino champion.”

Minsan nang inamin ni Tapales na maaari siyang magsilbing isang matinding ‘bangungot’ laban kay Inoue upang tapusin ang mahabang winning streak nito, gayundin ang pagtapos sa maraming Pinoy boxers na kanyang pinadapa at pinasuko.

Nanindigan ang 5-foot-4 southpaw na hindi ito nasisindak o natatakot kay Inoue, bagkus ay handa itong patumbahin sakaling makakuha ng tiyempo o makita ang kahinaan ni Inoue. (Gerard Arce)