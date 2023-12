Narito ang mga mahahalagang batas at executive order na pi­nirmahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ngayong 2023 na pinakikinabangan ng mga Pilipino.

New Agrarian Emancipation Act

Pinirmahan noong Hul­yo 7 na nagpapawalang-bisa sa lahat ng pagkakautang, kasama na ang pasanin sa interes at multa ng mga benepisyaryo ng agrarian reform na pinakinabangan ng mahigit 610,054 na mga magsasaka. Umabot sa P57.56 bilyon ang nalibre sa pagkakautang ng mga magsasaka.

Maharlika Investment Act

Nilagdaan noong Hul­yo 18 na nagtatag sa so­vereign wealth fund ng Pilipinas para hikayatin ang mga investment upang palakasin ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang kapital na ipapasok ng mga investor na dayuhan man o lokal ay gagamitin sa mga malalaking proyektong magpapaangat sa kabuhayan at kaunlaran ng bansa.

Trabaho Para sa Bayan Act

Pinirmahan noong Setyembre 27 na layong tugunan ang problema sa unemployment, underemployment at iba pang hamon sa sektor ng paggawa, kabilang na dito ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng upskil­ling at reskilling at suportahan ang micro, small at medium enterprises at industry stakeholders.

2024 national budget

Nito lamang Disyembre 20 pinirmahan ni Pa­ngulong Marcos ang 2024 national budget na nagkakahalaga ng P5.768 trillion na gagamitin ng gobyerno para tustusan ang mga programa, proyekto at mga serbisyo para sa mga Pilipino.

Pambansang Pabahay

Naglabas din si Pangu­long Marcos Executive Order No. 34 na nagdedeklara sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Isang flagship program ito kung saan ay inatasan ang mga ahensiya ng gobyerno na magsumite ng imbentaryo sa mga lupaing maaaring pagtayuan ng pabahay para sa mga ordinaryong Pilipino.

Price cap sa bigas

Sa ilalim ng Executive Ordr No. 39 nagtakda ng price ceiling sa bigas sa buong bansa matapos hindi makontrol ang pagtaas ng presyo nito dahil sa manipulasyon ng mga sindikato, hoarder at rice cartel. Bilang ganti ng gobyerno, ipinamahagi sa mga mahihirap na mamamayan ang libo-libong sako ng bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs mula sa mga sindikatong nagpuslit ng bigas sa bansa.

Singil sa food trucks sinuspinde

Ikinatuwa rin ng taumbayan ang Executive Order No. 41 na sinuspinde ang paniningil ng pass-through fees sa lahat ng uri ng sasakyang dumadaan sa mga kalsadang hindi ginastusan ng lokal na pamahalaan. Higit na natuwa sa kautusang ito ng Presidente ang mga trucker na nagdadala ng mga kalakal sa Metro Manila at iba pang lugar sa buong bansa.

Food stamp

Buwan ng Oktubre, pinirmahan ang Executive Order No. 44 na idineklara bilang flagship program ng pamahalaan ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng food stamp ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa layuning mabawasan ang mga nagugutom na mamamayan. (Aileen Taliping)