Manyakis na Kano, Australyano naunsiyami holiday sa ‘Pinas

NAUNSIYAMI ang pagpasok sa bansa ng dalawang pedopilyang dayuhan matapos silang maharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Ayon Kay Immigration commissioner Norman Tansingco, ito ay ang Amerikanong si James Riley Grant, 44-anyos na dumating­ sa bansa noong Dis­yembre 22 at Austral­yanong si Gideon Hayes, 52-anyos na lumapag sa NAIA Terminal 1 noong Disyembre 20.

Sinabi ni Tansingco na pinagbawalan nang makapasok sa bansa ang dalawang dayuhan dahil kapwa sila convicted sa mga kasong may kinalamn sa moral turpitude.

“We have noticed an upsurge in the arrival of foreign sex offenders in our ports. Despite published reports of their exclusion they keep coming here but we remain undeterred in our efforts to enforce the law against these unwanted aliens,” ani Tansingco.

Nabatid na si Grant ay isang registered sex offender sa Jacksonville, Florida at convicted ito sa mga sex crimes may 25 taon na ang nakalipas.

Samantala, na-convict naman si Hayes sa Australia noong Set­yembre ng 2004. (Otto Osorio)