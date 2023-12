Maligayang Pasko po sa lahat!

Sana ay payapa, tahimik at masaya ang inyong pagdiriwang ngayon taon.

May bagong motorcycle taxi group ang pinapasok ng DOTr MC Taxi TWG (technical working group) sa ginagawang pilot run – ang Xpress Philippines ng Cebuana Lhuillier.

Ano ba etong MC taxi?

Dekada 90 nang mauso ang habal-habal bilang pampasada sa mga probinsiya ng Bisaya at Mindanao. Motorsiklo eto na may higit 2 pasahero, madalas ginagamit sa mga liblib na lugar na hindi inaabot ng jeepney at bus. Pero sa kalaunan, nakarating ang habal-habal sa kabayanan at sa kalunsuran.

Fast-forward sa 2015, may nakaisip na pagandahin ang habal-habal sa Metro Manila, katulad ng mga motorcycle taxi ng Bangkok, Thailand at Jakarta, Indonesia. Nakita eto bilang (a) alternatibo sa sumisikip na trapiko, at (b) posibleng hanap-buhay para sa mga may motor.

Sa pakikipag-ugnayan sa LTFRB para mabigyan ng prangkisa ang mga papasada bilang taxi, napag-alaman na hindi pala sakup ng mga umiiral na batas ang motorsiklo bilang pampasada o pampaherong sasakyan. Actually, hindi eto kasama sa listahan ng mga pinapapayagan na pampasada sa Commonwealth Act 146 at Republic Act 4136.

Eto marahil ang nagtulak sa maraming kongresista na maghain ng panukalang batas para gawing legal ang motorsiklo bilang pampasahero o pampasada. Sa ating pagkaka-alam, may 14 na panukalang batas kaugnay ng mc taxi. Nagresulta eto sa isang resolusyon ng Komite ng Transportasyon ng Kongreso para bumuo ang DOTr ng MC Taxi TWG noong 2019, sa pamumuno ng LTFRB. Inatasan ang TWG na gumawa pilot run kung saan gagamitin ang resulta ng pag-aaral sa paggawa ng bagong batas.

Nang buksan ang pilot run, tatlo sa pitong grupo ang tinanggap ng TWG; eto ang Angkas, Joyride at MoveIt. Sa ngayon, may kumigit kumulang 60,000 mc taxi sa pagitan ng tatlo na namamasada sa Meto Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro.

Makalipas ang apat na taon, mistulang monopolyo ang mc taxi pilot run. Sa kabila ng milyon-milyong may-ari ng motorsiklo ang nagnanais maging mc taxi, hindi sila makapasok dahil limitado lamang ang pilot run sa tatlong grupo. Tuloy, marami ang napilitan tangkilikinang mga habal-habal sa labas ng pilot run.

Sa huling ulat sa Kongreso, sinabi ni LTFRB chairman Guadiz na mataas ang safety rating ng mc taxi sa 99.98%. Iniulat rin na bukod sa accident at medical insurance coverage, kumikita ang isang full time mc taxi rider ng hanggang P40,000 kada buwan. Kaya naman lalong dumarami ang gustong pasukin eto bilang hanapbuhay.

Dahil siguro dito kaya nagpasyang buksan ng TWG ang pilot run sa mga bagong grupo. Isa nga rito ang Xpress Philippines.

Mula sa karanasan ng tatlong naunang grupo, lumalabas na isang level up etong Xpress Philippines. Dahil gumagamit eto ng teknolohiya ng Azure at AI mula sa Microsoft, maituturing na lider sa inobasyon ang Xpress sa industriya ng transportasyon. Para sa mga gustong maging rider nila, puedeng i-download ang app sa Google Playstore.

Pero para sa pang-matagalang solusyon, dapat agadipasa ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang batas na gawing legal ang motorsiklo bilang pampasahero. Upang mas marami pang kababayan natin ang magkaroon ng maayos at ligtas na hapapbuhay sa industriya ng mc taxi. Sana all!