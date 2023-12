Kahit naligwak sa MMFF: Nora palaban sa Best Actress!

Nalungkot ang Noranians, mga fan ng Superstar na si Nora Aunor, nang maligwak sa 49th Metro Manila Film Festival ang pelikulang ‘Pieta’ na pinagbibidahan ng kanilang idolo at ni Alfred Varquez.

Wala na kasing pag-asa si Mama Guy na magkaroon ng best actress award sa 2024.

Pero noong Friday ay nabuhayan ang Noranians dahil nagdesisyon ang mga taga-‘Pieta’ na magkaroon ng commercial run ang pelikula nina Mama Guy, Alfred.

Noong Friday nga ang unang commercial screening ng ‘Pieta’ at ginanap ‘yon sa SinePop sa St. Mary St., Cubao, Quezon City.

Nagkaroon muna ng special press screening na dinaluhan ng direktor ng pelikula na si Adolf Alix, Jr. at pinuntahan din ng isa sa co-stars nina Mama Guy, Alfred na si Ms. Gina Alajar.

In fairness, nagandahan ang press sa akting ng mga artista ng ‘Pieta’, ha! Ang galing-galing nila lalo na si Mama Guy.

At pagkatapos nun, ang commercial screening na napuno ng Noranians.

Sabi ng isang Noranian na nakatsikahan namin, “Bale puno po. Binili ng Noranians lahat ng tickets. May screening din po tomorrow (Saturday) and on Sunday sa Cinema76 sa Tomas Morato.

“So three screenings po na may bayad, kaya puwede po siyang makasali sa award giving bodies sa 2024!”

At dahil magaling naman talaga si Mama Guy sa ‘Pieta’, aba, palaban siya sa Best Actress sa mga award giving bodies sa 2024, ha!

Samantala, binisita naman ni Direk Adolf si Mama Guy at nag-post siya ng picture nila ng Superstar.

Sey ni Direk Adolf sa kanyang caption, “Merry Christmas Ate Guy! Visited her today and what a great conversation we had.

“She’s very happy with all the wonderful feedback about her performance and for the good words about our film ‘PIETA’. She is grateful to all who came to see the film during the three-day sneak preview especially to her fans.

“Told her about how everyone was very ecstatic to hear her sing once again in the film.

“And she’s excited to be back on television soon.

“Thank you Ate Guy for the trust and more collab for us this 2024! More breakthrough characters to breathe live into!”

Ayon naman sa isang source ng Abante, ang television comeback na tinutukoy ni Direk Adolf ay ang gagawing serye ni Mama Guy sa GMA-7.

Dagdag pa ng source namin, “Kaya hindi um-attend si Mama Guy sa press preview ng ‘Pieta’ dahil nagpapalakas siya. Sa January na siya lalabas kapag magte-taping na. Para mas malakas siya.”

So bongga ang 2024 ni Mama guy, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)