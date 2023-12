NANGUNGUNA si Jose Mari Chan sa hanay ng mga Pinoy artist na humahataw ang awitin sa Spotify ngayong kapaskuhan.

Sa katunayan, naungusan pa ng Filipino singer-entrepreneur ang mga pop superstar na sina Ariana Grande na pumangalawa lang sa kanya habang ikatlo si Mariah Carey at ikaapat si Michael Buble sa streaming service sa Pilipinas.

Bagamat si Chan ang numero unong holiday artist sa bansa sa Spotify, hindi naman nasungkit ng hit song niyang “Christmas in Our Hearts” ang unang puwesto sa Christmas track ngayong 2023.

Sa ulat, nangunguna sa Christmas track ang ‘All I Want for Christmas is You’ ni Mariah Carey,’; ‘Santa Tell Me’ ni Grande, ikalawa; ‘Last Christmas’ ni Wham,ikatlo; ‘Chrismas in Our Hearts’ ni Chan, ikaapat; at ‘Around the Christmas Tree’ ni Brenda Lee, ikalima.

Ayon sa Spotify, nagsimulang pumalo ng 1,400% ang holiday playlist sa buong mundo simula noong Nobyembre.

Sa Pilipinas patok sa streaming platform ang ‘Paskong Pinoy,’ ‘Christmas Hits,’ ‘Christmas Classics,’ ‘Country Christmas,’ ‘New Music Holiday’ at ‘Snow Globe.’

Kabilang naman sa global top holiday artist ngayong 2023 sina Michael Buble, Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande at Frank Sinatra.

Itinanghal naman na global top holiday song ngayong 2023 ang “All I Want for Christmas is You” ni Mariah Carey, “Last Christmas” ng Wham!, “Rockin’ Around the Christmas Tree” ni Brenda Lee, “Jingle Bell Rock” ni Bobby Helms at “Santa Tell Me” ni Ariana Grande

Most-streamed Christmas album of all time naman ang “Christmas” ni Michael Buble.