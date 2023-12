Jodi very touching birthday message sa anak

Nagdiwang ng kanyang 18th birthday si Thirdy Lacson, anak nina Jodi Sta. Maria at Pampi Lacson.

Sa Instagram account ay binati ni Jodi ang kanyang anak na sinabi niyang favorite person daw niya. Pinost din niya ang reel ng special moments nilang mag-ina.

Isang touching message para sa kanyang anak naman ang naging caption ni Jodi sa nasabing reel.

“December 23, 2005, 7:46 AM – it was the day you came into this world that changed my life forever. The Lord has given me a miraculous gift – I prayed for you and over you since the day you were born.

“I have loved every moment with you and it is bittersweet to see time pass but I’m also excited to see you grow into a beautiful human being you were meant to be.

“I pray for your future and I pray for God to guide you and give you grace every step of the way.

“Being a mom to you has been my life’s greatest joy and know that I will always be here for you no matter what.

“I love you with all my heart and soul, anak. HAPPY BIRTHDAY.”

Naging maiksi naman ang message ni Pampi para kay Thirdy na sinamahan niya ng reel ng kanyang anak.

“You’ve grown so much but you’ll always be my little boy. Happy birthday, Tikmoy,” pagbati ni Pampi.

May touching message rin ang dating aktres at asawa ni Pampi na si Iwa sa kanyang stepson.

“Still my best friend and worst enemy. Bwahahaha. Love you, anak kahit lagi kitang pinagtitripan hahaha. Mahal kita. More happy memories, anak.

“Grabe, anak mag-six ka pa lang nang makilala kita. Ngayon may eigtheen years na akong tiyanak juzko hahahaha.

“Love you, babe. Be a good boy always.”

Nakakatuwa na tinuring ni Iwa na tunay na anak si Thirdy at binahagi pa nga niya ang photos na kasama niya ang anak ni Jodi.

Maganda rin na kahit nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama ay naging friends sina Jodi, Pampi.

Mas maganda rin na friends sina Jodi, Iwa.

Bonggels! (Byx Almacen)