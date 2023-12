Jared Brown babu na sa Ateneo Blue Eagles

UMALIS na rin sa pugad ng Ateneo Blue Eagles ang isa pang mahalagang manlalaro sa katauhan ni Jared Brown, na nagpaalam na sa koponan sa kanyang social media account upang hanapin ang bagong landas patungo sa professional league.

Sinundan ng 5-foot-10 guard ang kakamping si forward Kai Ballungay na nilisan ang Katipunan-based squad matapos ang dalawang season kabilang ang championship run noong 2022.

“To the Ateneo community, I just want to say thank you for all of the support throughout this year. I am extremely blessed and honored to have put on an Ateneo jersey because of the rich and legendary tradition this University has. The love of everyone has been amazing and with that I am forever grateful,” pahayag ni Brown sa kanyang Instagram account.

Nabulilyaso ang pagnanais ng Ateneo na madepensahan ang korona sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) matapos talunin ng University of the Philippines Fighting Maroons sa 46-57 sa Final Four noong Nobyembre 25. (Gerard Arce)