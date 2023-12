Jake napagkamalang K-pop star ni Ellie

Kaaliw ang chikahan nina Jake Ejercito at ng anak niya kay Andi Eigenmann na si Ellie.

Para nga lang silang mag-barkada, na super chika sa mga ganap ng isa’t isa.

Kunsabagay, lumalaki na rin ang bata, at habang tumatagal, lalo silang nagiging close, lalo silang nagiging magkachika.

Anyway, sa Instagram story ni Jake na kung saan ay nagpakulay nga siya ng buhok, super comment agad si Ellie, ha!

“You look like K-pop!” sey ni Ellie sa ama niya.

“I don’t look like Korean!” sagot naman ni Jake kay Ellie.

“Yes you do!” giit ng bata.

“So you look Korean too cuz you look like me!” chika ni Jake kay Ellie.

“My hair is not blonde!” sagot ng bata.

“Good point!” sey ni Jake.

Aliw, ‘di ba?

Sana lahat ng mag-ama, ganiyan ka-open mag-usap. ‘Yung tipong sa maliliit na bagay, sitwasyon, naipaparamdam nila kung gaano nila kamahal ang isa’t isa, di ba? (Dondon Sermino)