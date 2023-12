Ituloy mo ang paglipad Samboy ‘Skywalker’ Lim

HINDI maipagkakaila na ang mga katangian bilang isang kagalang-galang na ‘King Knight’ ay nabitbit ni Avelino “Samboy” Lim.

Mismong nagpatunay sa isa sa alamat ng Philippine Basketball Association ang mga kaibigan na nagbigay pahayag sa mga kabaitan nito na ikinalungkot ang pagpanaw ng kinikilang “The Skywalker”.

Pumanaw ito sa edad na 61.

Unang ipinakita ni Lim ang husay sa mataas nitong pagtalon, na kalaunan ay naipakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kakaibang galaw at madalas na mapanganib na mga pag-atake para makapuntos na tampok ang akrobatiko na galaw, hang-time moves o slam dunks upang agad na makamit ang kanyang bansag.

“Our hearts are broken… Today, December 23, 2023, our dearly beloved Samboy passed away peacefully,” pahayag mismo ng pamilya ni Lim sa kanyang official Facebook page.

“During his final moments at the Medical City, he was tenderly cared for by Lelen, Jamie, Johannes, sister Malou, nephews AP, Alby & wife Kates, best friends: Allan Caidic & Robert Evangelista. His loved ones abroad: sister Ate Coy – Maricor, Dan, and niece, Danielle together with Jun Zarate, Coach Larry Albano bade Samboy goodbye via online chat. Lelen’s siblings: Gigi, Dixon, family and friends: Manang Marilyn, Tino Pinat, Jimmy Go were also able to bid him farewell.”

Matatandaan na noong 2014 ay nagtamo ang PBA Hall of Famer ng cardiac arrest na nagdulot dito sa coma habang ito ay nasa bench matapos na maglaro sa exhibition game.

Si Lim ay isang five-time All-Star at two-time PBA Mythical Team selection, bubalit hindi siya nanalo ng Most Valuable Player Award dahil hindi niya nakumpleto ang isang buong season dahil sa maraming pinsalang natamo niya sa paglalaro.

“Heaven gained an angel just in time for Christmas. We love you Samboy, thank you for loving all of us unconditionally, no more pain nor suffering! Goodbye for now… you will be in our hearts forever,” ayon pa sa pamlya ni Lim.

Nagawa ni Lim na maging nine-time PBA champion, kabilang ang Grand Slam noong 1989 para sa San Miguel Beermen. Kabilang din ito sa kinikilalang NCC na nagbigay dito ng mga panalo sa internasyunal na torneo bilang miyembro ng national team kabilang ang pagwawagi ng ginto sa 1985 FIBA Asia Championship at dalawa sa Southeast Asian Games.

“Please pray for Samboy. He needs our prayers as we commend his soul to the loving arms of our Lord God. Please have mercy on Samboy and grant him everlasting peace,” hiling pa ng pamilya.

Unang nadiskubre si Lim sa edad na 15-anyos at naglaro para sa San Beda. Sumunod itong naglaro para sa Letran simula noong 1982 NCAA season at nagawa nitong tulungan para masungkit ang tatlong sunod na korona.

Nagawa nitong makasama sa unang pagkakataon sa pambansang koponan noong 1983 SEA Games sa Singapore na nagawang bawiin ang gintong medalya at nagpasimula ng kanyang mahabang tagumpay sa larangan ng basketball. (Lito Oredo)