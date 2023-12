Imported-Local Race malakasan

KAKASAHAN ng kabayong si Righteous Ruby ang tikas ni Shastaloo pagharap nila sa 2023 Philracom “Imported/Local Challenge Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Disyembre 31.

Tiyak na mapapalaban si Righteous Ruby na sasakyan ni star jockey Jeffrill Zarate dahil matikas na kabayo rin si Shastaloo at galing pa ito sa panalo.

Kaya naman posibleng madehado si Righteous Ruby sa 1,800-meter race na nakalaan ang P1M guaranteed prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000 premyo, ang ibang kalahok ay sina Bombay Noghts, In The Zone, ang matulin na Senshi Spirit at Treasure Hunting.

Nakaraan lamang ay nasikwat ni Shastaloo ang korona sa 9th Pasay City Former OIC Mayor Eduardo Calixto Memorial Cup race kaya may posibilidad na maging paborito ito pagsimula ng laban.

Mapupunta sa owner ng second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)