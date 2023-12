Iba-iba talaga pakulo ng mga parent pagdating sa party ng kanilang mga anak. Lalo na kung special event ang mangyayari!

May mamahalin at may mga nakakatawa na giveaway na pinamimigay sa mga imbitado. Tulad na lang ng lumpiang shanghai na pa-giveaway sa isang birthday party na tinawanan ng mga netizen sa Facebook!

Para sa mga paborito ang lumpia, chance niyo nang pumunta sa ganitong klaseng event.

Sa post nga ng Purple Graphics, makikita na kalakip ng litrato ng bata ay ang apat na pirasong lumpia na siyang pabaon ng pamilya sa naki-party sa kanila. Katakam-takam talaga ang pabaon at tiyak na ‘di ka magugutom!

“Souvenir plus Sharon Cuneta package,” caption ng uploader sa aliw na post. Pati mga netizen natawa at natakam sa pa-giveaway ng celebrant!

Ang ilan, nagkaroon na ng ideya kung ano ang kanilang ibibigay sa next celebration ng kanilang mga anak.

Ang iba naman, todo tag sa kanilang partner at siyang pinipilit na ganoon na lang din ang pa-giveaway nila.

“Parang lumpia ang sinelebrate,” saad ni Imelda.

“Eto malupit na souvenir, “ dagdag pa ni Christian.

Umabot na rin sa libu-libong reaction ang natanggap ng nasabing post na talaga namang inaliw ang mga netizen sa Facebook. O, ikaw, ready ka na bang magpa-giveaway ng lumpia? Comment na! (MJ Osinsao)