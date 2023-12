Pinahanga ng isang estudyante ang mga netizen matapos niyang ipakita ang lahat ng ginawa niyang sketch para sa kanyang mga kaklase.

Ayon kay Niño Rubis, kabuuang 36 drawing ang nagawa niya.

Isang oras at kalahating minuto raw niya nabuno ang bawat freehand stylized sketch o total na 54 oras.

“36 sketches in my art style, finally done and nabigay ko naaa. I am beyond grateful to witness those smiles, y’all gave life a whole new meaning for me,” saad ni Rubis sa post niya sa FB group na Guhit Potato.

Say pa niya sa isang Facebook post, gusto niya raw kasing makapag-iwan ng alaala niya sa mga kaklase.

“To share my skills and talent and siyempre as a gift na rin po sa kanila since malapit na rin po ang Christmas,” wika pa niya. (Issa Santiago)