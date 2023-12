Dennis ‘di susuko sa pagbati kina Julia, Claudia

Idinaan sa mala-placard o simpleng white paper ang pagbati ni Dennis Padilla ng ‘Merry Christmas’ sa kanyang mga anak kay Marjorie Barretto.

Isang nakangiting Dennis ang makikita sa kanyang Instagram, na hawak ang puting papel, at nakasulat ang mga linyang…

“Dearest Dani, Julia, Claui & Leon,

“Merry X-mas mga anak!

“God bless you more!

“(Heart) Papa. 2023!”

Sa caption naman ay nakasulat ang mga linyang…

“Merry Christmas mga anak… Love you…God bless you more.”

At siyempre, nakaramdam na naman ng awa ang mga fan ni Dennis sa kanya, na parang namamalimos na naman ito ng atensiyon sa kanyang mga anak.

Pero naniniwala sila na walang masama sa ginagawa ni Dennis, at napaka-strong na tatay nito, na kahit hindi pinapansin ng mga anak, tuloy pa rin ang laban.

Pero may mga nagsasabi rin na mas maganda kung personal na lang niyang kausapin ang mga anak niya, na sa tingin ko ay malabo, dahil mukhang iniiwasan din naman siya.

“Siguro mas mabuti kung i-PM mo na lang po sila. Kasi the more you post like this, mas lalo naba-bash ang mga anak mo. Mas mabuti kung i-PM mo na lang baka ma-appreciate pa nila. By the way, Merry Christmas po,” sey ng ilang fan.

Pero kung naka-block ka kasi, malamang ay hindi ka rin maka-message.

Well… (Dondon Sermino)