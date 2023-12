Bagong tuklas

MAY panibagong tuklas na naman si coach Jose Fernando “Fer” Camaya na nagbigay ng karangalan hindi lamang sa Angeles City, Pampanga bagkus sa Pilipinas.

Ito ay ang magkapatid na Miguel Antonio at Kirsten Monique Roque.

Ang 8 years old na si Miguel Antonio at 11 years old na si Kirsten Monique ay nasilayan na din maglaro sa Kuala Lumpur, Malaysia sa taong ito at sa Batang Pinoy.

Lalahok ang grade 3 pupil na si Miguel Antonio at grade 6 pupil na si Kirsten Monique na parehong pambato ng Holy Family Academy sa yearend Thanksgiving Chess Mini Tournament sa December 30, 2023 na gaganapin sa Robinson’s Place Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ito ay hinati sa 2 divisions, ang Open Non-Master at Kiddies (Grade 6 below).

***

Masayang ibinalita ni Pozorrubio, Pangasinan Vice Mayor Ernesto Snooky B. Salcedo III ang pagdaraos ng Pozorrubio Town Fiesta Chess Tournament sa Enero 7, 2024.

Si VM Salcedo ay nasilayan din lumahok sa Dagupan Open chess tournament sa taong ito at sa Santa Barbara, Pangasinan simultaneous chess exhibition ni Asia’s First Grandmaster Eugene Torre na punong-abala si Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Inc. IIEE – National Past President Engr. Allan Anthony P. Alvarez.

**

Nag-turnover si Atty. Reddy Ceralde Balarbar ng City Commission on Elections ng wooden chess board kay City Mayor Hermenegildo A. Gualberto na nilagdaan ng unang Asian chess grandmaster na si Mr. Eugene Torre.

“Mayor Dong, patuloy na suportahan ang laro ng chess!” isinulat ng chess grandmaster sa kahoy na chess board.

“Salamat sa token na ito, Sir Torre,” ayon naman sa butihing mayor ng San Fernando, La Union.

“Pinahahalagahan ng Pamahalaang Lungsod ang inyong mabait na kilos at sana ay maging inspirasyon din ito sa mga chess players dito sa People’s City ng San Fernando Tayo,” dagdag naman ni Atty. Balarbar.

Si Atty. Balarbar din ang punong-abala sa Eliseo “Upang” Santos Rapid Chess Tournament sa Disyembre 30 sa West Central Elementary School sa San Fabian, Pangasinan.