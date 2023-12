Assunta ‘di pa uli mag-aartista

Ang daming offer ni Assunta de Rossi na serye, TV guestings, pati pelikula, pero ayaw pa ring tumanggap ng kahit na anong proyekto ng premyadong aktres.

Sey ni Sam (palayaw niya) nang magkausap kami, baka guesting sa mga talk show ay puwede niyang gawin kung hindi conflict sa schedule ng anak niyang si Fiore.

Sinasamahan kasi ni Sam si Fiore sa school.

Gusto raw kasi ni Sam, pati ng mister niyang si Jules Ledesma, na ma-enjoy ang paglaki ng kanilang anak.

Sa ngayon ay 3 years old na si Fiore at sobrang maraming nakyu-cute-an sa bata.

“So hindi muna. Mas gusto ko na i-enjoy ‘yung paglaki ni Fiore. Ang bilis din kasi ng panahon. Noong November nga, 3 years old na siya,” sey ng premyadong aktres.

Sa ngayon, nasa City of San Carlos sila kung saan sila nag-celebrate ng Christmas.

Kasama rin nila ang mga anak ni Jules na sina Cristina at Carlos, na parang mga tunay na anak ang turing ni Sam.

Sa December 30 naman ay babalik na sila ng Maynila at sa condominium unit nila sa may BGC (The Fort, Taguig City) nila sasalubungin ang 2024.

Manonood din sila ng ‘Firefly’ Metro Manila Film Festival movie ng kapatid niyang si Alessandra de Rossi.

“Siyempre super namin kay Alex (palayaw ng kapatid). Hindi puwedeng hindi kami manood,” tsika pa ni Sam.

Bongga! (Jun Lalin)