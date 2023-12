LIMANG Israeli na bihag ng Hamas ang natagpuang patay sa isang tunnel sa northern Gaza Strip noong Linggo.

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad sa Israel kung paano pinatay ang mga biktima na kinabibilangan ng tatlong sundalo at dalawang sibilyan.

“We will brief the families and then, depending on what they approve, the public,” ani chief military spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari kaugnay sa nakabinbin na post-mortem autopsy sa mga biktima.

Kabilang ang lima sa hanay ng 240 katao na tinangay ng Hamas sa Gaza Strip nang sorpresahin nilang atakehin ang Israel noong Oktubre 7.

Noong nakaraang linggo, ipinalabas pa ng Hamas ang isang video na nagpapakita sa mga biktima na buhay habang nasa isang makitid, naka-white tile na sahig pero walang bintanang silid na may nakakabit na electric socket sa dingding.

Nauna nang nagbanta ang Hamas na papatay sila ng mga bihag kapag hindi tumigil sa pag-atake ang Israeli Army.