Hinimok ng isang senador ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na magparehistro sa lifeline electricity rate program ng gobyerno para makakuha ng diskuwento sa kanilang electricity bill.

“Pamaskong handog ito para sa mga kababayan na¬ting sadyang hirap sa buhay. Palalawigin pa ng gobyerno ang subsidiya sa kuryente pagdating ng Enero 2024,” saad ni Senador Sherwin Gatchalian, may-akda ng Republic Act 11552 o Act Extending and Enhancing the Implementation of the Lifeline Rate.

Binigyan pa ng pagkakataon ng tripartite body na binubuo ng Department of Social Welfare and Development, Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang lahat ng 4Ps beneficiaries na makapagparehistro hanggang Enero ng 2024 upang makapasok sila sa bagong Lifeline Rate Program at makakuha ng diskuwento sa kanilang bayarin sa kuryente.

Upang mapakinabangan ang subsidiya, sinabi ni Gatchalian na ang mga benepisyaryo ay kailangang kumokonsumo ng hindi hihigit sa 100 kilowatt-hours ng kuryente kada buwan. Saklaw ng programa ang mga sambahayan na hindi makabayad ng kanilang mga bayarin, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps o mga customer na itinuturing na nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority.

“Itinulak namin ang batas na ito dahil gusto naming mas maraming tao ang makinabang sa subsidy program,” sabi ng senador.