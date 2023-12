2023 Yearender! Tots Carlos, Creamline malalim ang samahan

KALMADO, swabe, maturidad, malawak na karanasan at matinding pagmamahalan – ganito mailalarawan ang samahan ng Creamline Cool Smashers na trinatrangkuhan ni three-time league conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos upang pagreynahan ang dalawang All-Filipino at segundahan ang Invitational Conference ngayong taon.

Tinapos ng Cool Smashers ang taon kaakibat ang panibagong kampeonato para sa kanilang ikapito matapos pagreynahan ang magkasunod na All-Filipino. Nauna nilang sinungkit ang unang korona sa All-Pinoy noong Marso kontra sa beteranong lineup ng Petro Gazz Angels sa winner-take-all Game 3.

Hinirang na Finals MVP si ace playmaker Julia Melissa Morado-De Guzman, habang conference MVP naman ang dating University of the Philippines Lady Maroons spiker na si Tots, iginawad rito ang kanyang unang Finals MVP nitong Disyembre 16 sa deciding fifth set ng Game 2 ng ikalawang edisyon.

“Sobrang saya namin kasi ayun nga ang dami naming pinagdaanan. Sabi ko nga, muhkang madali pero iyung every training, every game, kapag mindset namin siyempre iba eh so sobrang saya namin na nanalo kami this (conference), na-sweep namin and sobrang galing lang talaga ni coach Sherwin (Meneses),” wika ni Carlos na patuloy na nakakakuha ng suporta kina team captain at three-time conference MVP Alyssa Valdez, Jema Galanza, Pangs Panaga, Bernadette Pons, Risa Sato, Michele Gumabao, Lorie Bernardo, Kyla Atienza, Ella de Jesus at Mafe Galanza.

“Hindi naman mahirap, hindi naman sobrang hirap kasi iyung cooperation ng buong team nandiyan. Nag-step up si Kyle (Negrito) sa pwesto, si (Bernadette) Pons nandiyan, so iyung lineup wala namang problema sa amin talaga, it’s more on doon sa mindset ng team kaya kami nananalo at kaya namin tinatrabaho lahat kasi kahit sino pa ang maglaro, kahit sino pa iyung lagay mo sa loob, gusto talaga namin manalo,” dagdag ni Carlos, matapos lisanin nina Morado-De Guzman at middle blocker Celine Domingo ang koponan bago magsimula ang ikatlong kumperensiya upang maglaro sa ibang bansa.

Sa ikalawang pagkakataon ay naunsyami ang pinapangarap na season sweep o Grand Slam ng Cool Smashers matapos yumuko sa foreign guest team na Kurashiki Ablaze sa 2023 Invitational Conference sa winner-take-all finals na umabot ng deciding fifth set.

Minsang hinangad ng Creamline ang Grand Slam sa 2022 season matapos mapagwagian ang Open at Invitational Conference, subalit kinapos sa bandang huli sa Reinforced Conference nang masaktan at ma-injured si Valdez upang makuha ang kanilang ikatlong third place finish sapol noong sumali sa 2017 Reinforced at Open.

Maraming nagsabing humina ang Cool Smashers sa pag-alis nina Morado-De Guzman, na naglalaro sa Denso Airybees sa Japan V.League at Domingo sa Nakhon Ratchasima Cat Devils sa Thailand League, subalit naging malaking sandalan ng koponan si Negrito bilang pangunahing playmaker, at ang pagpasok nina Bernadeth Pons, Mafe Galanza at Bea Buenafe.

“Hindi ko nga ma-gets kung, iyung sinasabi nilang malalim iyung bench namin, lalo na noong last conference, mga previous conferences, iyun din naman iyung naglaro – so plus two,” pahayag ni head coach Sherwin Meneses.

“So ngayon, mas okay iyung team pero last conference talaga mas malalim. Ang point namin, kahit na may nawala, may mag-step-up kasi siyempre gusto ng mga players talaga manalo. Every training, napaka-competitive kahit sila sila lang parang nag-gi-game sila everyday.”(Gerard Arce)