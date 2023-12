Pamaskong handog ni PBBM sa lahat

Isa munang mainit na pagbati sa lahat, Maligayang Pasko po!

Sa paglagda ni Pangulong Marcos noong nakaraang Miyerkules sa 2024 national budget ay talaga pong masasabi natin na ito ang Christmas gift ng kanyang pamahalaan para sa ating lahat na mga Pilipino.

Noon pa man ay nabanggit na ni Speaker Martin Romualdez na aming ipapasa ang 2024 General Appropriations Act (GAA) bago pa man mag-adjourn ang Kongreso para sa Christmas break at ito nga ay nagawa naman namin.

Dahil sa mabilis na aksyon ng Kongreso ay naiwasan ‘yung mga pangyayari gaya ng dati na reenacted budget ang pinagbabasehan ng gobyerno dahil hindi agad naipapasa ang budget para sa susunod na taon. Ito pong reenacted budget ay lagi nating iniiwasan kaya masaya kaming lahat sa Kongreso na nalagdaan na ng Pangulo ang Republic Act (RA) No. 11975 na magbibigay sa gobyerno ng P5.768-trilyong national budget sa 2024.

Ang pondong ito ang magagamit ng ating Pangulo para maisulong ang mga programa sa social protection, imprastraktura, edukasyon, healthcare at food security kasama na ng iba pang priority programs na inaasahang magpapabuti sa buhay ng mga Filipino at magbibigay daan sa progreso sa buong bansa.

Ani nga ng Pangulo, itong 2024 national budget ang kaakibat ng pamahalaan sa paglaban sa kahirapan at kamangmangan, sa pagkakaroon ng sapat na pagkain upang wakasan ang kagutuman, sa pagprotekta sa ating mga tahanan at nasasakupan, sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan, trabaho at pondo pangkabuhayan.

Sa pamamagitan po ng pro-poor, pro-growth national budget plan para sa 2024, magiging abot-kamay ng Pangulo ang kanyang pangarap na maunlad at mapayapang Pilipinas kung saan walang maiiwanan.

Sinabi nga ni Speaker Martin na itong 2024 national budget ay nakapokus sa pangangailangan ng mga Pinoy, na nakadesenyo para mapanatili ang high-growth trajectory at sumasalamin sa pangako ni Pangulong Marcos na: “Sama-sama, Babangon Tayo Muli (Together, we will rise again).”

“This budget is a testament to the collective will of our lawmakers, who put the welfare of our nation above personal or political interests,” dagdag pa ni Speaker Martin.

Kudos din sa aking mga kasamahan sa Kongreso na talagang nagtulung-tulong para magampanan namin nang tama at mabilis ang aming tungkulin bilang mambabatas na maipasa ang mga priority bills ng ating Pangulo. Kabilang dito ang 2024 national budget na siyang handog sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap at kapos-palad.

At ito ay pinangunahan ni Speaker Martin, nang dahil sa kaniyang sipag, dedikasyon at pagsisigasig naging super productive ang aming kapulungan. Ginawa ito ni Speaker bilang pagsuporta kay Pangulong Marcos at bilang pagtalima sa kanyang pangakong “walang iwanan” sa landas patungong masaganang Pilipinas.

Ang inyong lingkod po ay isa sa mga pangunahing may akda ng RA 11975, na nagpalawak sa benepisyo para sa ating mga lolo at lola kung saan dinoble po natin ang kanilang buwanang pension at ginawang P1,000. Ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng dinobleng pondo para sa pension program ng mga senior citizen sa 2024 GAA.

Sa pamamagitan din po ng ating 2024 budget, matutulungan ng pamahalaan ang mga ordinaryong konsyumer na sa tuwing sumisirit ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Nagpasok po sa budget ng pet project ni Speaker Martin na rice voucher system na tinatawag na Bagong Pilipinas Community Assistance and Rice Discount (CARD). Nasa ilalim ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD)—kung saan tutulong ang mga local government units (LGUs)—para mabigyan ng access sa mga mura pero de kalidad na bigas ang may 7 milyong mahihirap na pamilya.

Bukod naman sa subsidiya para sa mahihirap na pamilya sa ilalim ng Pantawid Pamilya Pilipino Program (4Ps) ng DSWD, sa susunod na taon ay madadagdagan ng bagong pinansyal na ayuda sa mga tinatawag na “near poor.” Ang tulong na ito ay ang Ayuda sa Kapos sa Kita Program (AKAP) na magbibigay ng P5,000 para sa bawat target-beneficiary na kumikita ng P23,000 o mas mababa pa kada buwan.

Sa ilalim ng AKAP, palalawakin ang subsidiya sa mga benepisyaryo tulad ng factory workers, drivers, construction workers at iba pang tao na nabibilang sa blue-collar jobs. Dito ay titiyakin na hindi lamang ang mga taga-Metro Manila at ibang urban centers ang mabibiyayaan kundi sa iba pang rehiyon.

Upang mapataas ang ani sa mga sakahan na magpapatatag sa suplay ng mga pagkain at maibaba ang gastos sa pagbili ng tingi-tinging bigas at iba pang produktong agrikultura, paglalaanan ng P10 bilyong suporta ang sektor ng agrikultura bilang pambili ng mga mahuhusay na binhi at pataba habang P60 bilyon naman ay para sa mga proyektong patubig.

May dagdag na pondo rin sa sektor ng edukasyon para sa mga programa sa pagsasanay, pagbibigay ng iskolarsip at training program at voucher system para sa mga mag-aaral sa senior high school. May dagdag pondo rin sa ilalim ng 2024 GAA para sa mga specialty hospitals katulad ng Philippine General Hospital (PGH), National Kidney and Transplant Institute (NKTI), Philippine Children’s Medical Center (PCMC) at National Cancer Center (NCC) para matiyak na may access ang mga kababayan nating nasa malalayong lugar.

Hindi lamang po ang mga mahihirap nating kababayan ang pinaglaanan dito sa 2024 budget kundi maging ang defense and military establishment para makabili na tayo ng mga patrol boats at iba pang mahahalagang equipment na magpapalakas sa external defense ng bansa para sa paulit-ulit na pambabarako ng China sa atin sa West Philippine Sea (WPS).

Mayroon ding inilaan na P1.237 bilyong halaga ng confidential and intelligence funds (CIF) na inalis sa mga civilian agencies na wala naman talagang kinalaman sa intelligence work at law enforcement. Inilagay po namin ang pondong ito sa security-or defense-related offices na tunay na nangangailngan ng ganitong pondo.

Isa po ang inyong lingkod sa mga nagtulak para magkaroon ng malaking CIF allocation ang Philippine Coast Guard (PCG), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at iba pang ahensyang may kinalaman sa WPS. Napakahalaga nito dahil lalo ng tumitindi ang mga girian na pakulo ng mga China Coast Guard (CCG) at Chinese Maritime Militia (CMM) dito sa WPS.

Bagama’t may mangilan-ngilan dyan na kumokontra sa 2024 budget, maniwala po kayong ito’y aming isinulong para sa interes ng bawat mamamayang Pilipino lalo na ang mga kababayan nating naghihirap.

Ngayong Pasko, samahan nyo po ako sa dasal na magkaroon ng katuparan ang lahat ng pangarap ng ating Pangulo para iangat ang buhay ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng kaniyang panunungkulan. Kapit-kamay po tayo sa daan patungo sa pag-unlad. At gabayan nawa tayo ng Poong Lumikha.

Muli isang Maligayang Pasko sa lahat.