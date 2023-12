Van wasak sa trak, 5 sakay tigbak

Lima ang patay samantalang tatlo ang sugatan makaraang magkasalpukan ang isang Innova van at isang tractor head truck matapos umanong mapaidlip ang isang driver sa Maharlika highway sa Brgy. San Miguel, Sto. Tomas City, Batangas madaling araw nitong Sabado, December 23.

Ayon sa report ng Sto. Tomas City police, galing sa Catarman, Northern Samar ang Innova at patungo sa Pandi, Bulacan nang makabanggaan nito ang kasalubong na truck dakong alas-2:50 ng madaling araw.

Sa lakas ng salpukan, halos total wreck ang van.

Lima sa sakay ng Innova na kinabibilangan ng tatlong babae at dalawang lalaki ang idineklarang dead on arrival sa Laurel Memorial District Hospital sa Tanauan City dahil sa mga tinamong fatal injury ng mga ito.

Kinilala ang mga nasawi sa mga pangalang Carmelito, 66 anyos at Annie, 59, parehong taga-Gen Tinio, Nueva Ecija; Albert, 62, at Myna, 62 , na pareho namang taga-Poblacion Zone II, Dinalungan, Aurora; at isang Mikka, 27 anyos, ng Better Living, Parañaque City.

Sugatan din ang driver ng Innova na sinugod sa Healthway Daniel Mercado Medical Center at maging ang dalawa pang senior citizen na sakay din, na parehong residente ng Lawang Bato, Cacarong Matanda, Pandi, Bulacan na isinugod naman sa St. Frances Cabrini Medical Center.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, sinasabing nakatulog habang nagmamaneho ang driver ng van kaya sumalpok ang kanang unahan nito sa kaliwa namang unahang bahagi ng truck.

