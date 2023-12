Tuloy ang ratsada! Beau Belga may asim pa, Rain Or Shine pinatirik Dyip

TULOY ang rolyo ng Rain or Shine, pinintahan ang pang-apat na sunod na panalo sa PBA Commissioner’s Cup nang idagdag sa mga biktima ang Terrafirma 116-105 Sabado ng hapon sa Smart Araneta Coliseum.

Angat sa 4-5 ang Elasto Painters, kumakapit na sa No. 8 ng standings at nasa pinto ng playoffs ang isang paa.

Nag-deliver ng 18 points si veteran Beau Belga 7 of 8 shooting sa RoS, nagsumite ng career-high 16 points si Jhonard Clarito. May tig-16 din sina Santi Santillan at Tree Treadwell na kumalawit pa ng 19 rebounds at may 4 assists.

Ikinalat ni Treadwell ang 8 points niya sa fourth quarter para angklahan ang kalas ng Painters mula sa manipis na 87-85 lead sa umpisa ng period.

Mukhang lucky charm ni coach Yeng Guiao si rookie Keith Datu, ang No. 4 pick nila nitong 2023 PBA Draft.

Mula nang mag-debut si Datu sa liga ay 4-1 ang Elasto Painters matapos simulan ang torneo sa 0-4.

Kontra Dyip, pumasada si Datu ng 12 points, 11 rebounds.

Sa kabilang banda, humaba sa anim na sunod ang talo ng Terrafirma at napigil sa 2-7, nasa labas na ng magic 8.

Hindi naisalba ng 31 points, 14 rebounds ni Thomas de Thaey at 19 points, 6 assists ni Juami Tiongson ang Dyip.

May 16 markers si Jelo Alolino, tahimik na 8 points mula 3 of 10 shooting si top rookie pick Stephen Holt.

Dinomina ng Rain or Shine bench ang counterpart sa Dyip 77-49. Nangibabaw din ang Painters sa rebounding department 57-41.

(Vladi Eduarte)