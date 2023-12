Super enjoy sa abroad: Bianca mas matapang pa kina Kathryn, Daniel

Bilib ako sa tapang ni Bianca Manalo, ha!

Na kahit gaano kasakit ang sinasabi sa kanya ng mga netizen, sa mga Instagram post niya, hindi niya ginagawang private ang account niya, at hindi rin niya bina-block ang mga nagsasalita ng masasakit sa kanya ha!

Aba, mas matapang pa siya kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na noong nagka-isyu, bawal na agad ang mga comment, ha!

Eh si Bianca, hinahayaan niya ang mga netizen na maglabas ng mensahe, o nararamdaman nila, sa mismong wall niya. At again, wala siyang bina-block, o dini-delete. O baka hindi siya nagbabasa, para hindi siya maapektuhan talaga?

Ang nakakaloka pa, kaya siguro mas lalong naiinis ang mga hater niya, dahil pinakikita niya na nag-i-enjoy talaga siya sa Japan ngayon, kasama ang pamilya niya.

“Collecting memories,” sabi pa ni Bianca.

Pero ang mas nakakaloka, nakakatawa, ang mga netizen na rin mismo ang nagtatalo-talo, ha! Sila ang nag–aaway, habang nag-i-enjoy si Bianca sa Japan.

Heto nga ang mga chika nila:

“Ang daming feeling perfect!”

“Ayaw lang ng madlang pipol sa mga kabit. Hindi feeling perfect ‘yun sis.”

“Ika 11 utos, walang aamin.”

“I guess itigil niyo na ‘yan, tao rin siya, she deserves respect and peace. Unless sobrang linis ng mga tao na namba-bash sa kanya dito. Wag lang sana kayong masampolan, then iiyak-iyak kayo.”

“Ang toxic ng mga tao sa Pinas. Kawawang Pilipinas!”

“Ang mga malinis na budhi nandito na lahat. Galit kasi hindi naka- experience ng naranasan ni Bianca. Kawawa naman ang nega dito.”

“Dapat caption nito ‘unbothered’ para atakihin sa inggit mga Marites at judgmental netizens.”

Pero sa totoo lang, ang daming kadema-demandang mensahe ang mga netizen kay Bianca, ha! Na talagang hinusgahan na agad nila ang former beauty queen, lalo na sa ugnayan nito kay Rob Gomez.

Na sabi nga ng isang fan, huwag lang masampolan, at baka umiyak lang sa huli.

Bongga!