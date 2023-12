Hindi maitatanggi na naging abala ang Kamara de Representantes ngayong 2023 sa dami ng mga isyu na binulatlat nito.

Kaya ating balikan ang mga isyung tinutukan ng Kamara at pumukaw sa atensyon ng madlang pipol.

SMNI

Inaasahang magpapatuloy sa 2024 ang imbestigasyon ng House committee on legislative franchises sa umano’y mga paglabag ng Sonshine Media Net-work International (SMNI) sa termino ng prangkisa nito. Maaaring magresulta ito sa pagkansela ng operasyon ng network. Bago pa man magdesisyon ang komite, pinagtibay na ng Kamara ang isang resolusyon na nanawagan sa National Telecommunications Commission (NTC) na suspendihin ang operasyon ng SMNI. Waiting ngayon ang Kamara sa gagawin ng NTC.

Sibuyas

Matapos umabot ng P700 ang bawat kilo ng sibuyas sa huling bahagi ng 2022, inimbestigahan ng House committee on agriculture and food kung bakit ito nagmahal kahit na mayroon namang sapat na suplay. Ayun, nabisto ang sabwatan ng mga nasa industriya na umipit sa suplay para gumagawa ng artificial shortage.

Bigas

Umikot sa mga palengke at warehouse sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Deputy Majority Lea¬der Erwin Tulfo para malaman kung wala bang suplay ng bigas kasi nagmamahal ang presyo. Nagtataka sila kung bakit tumaas ang presyo andami namang bigas.

Shabu lending

Inimbestigahan ng House committee on dangerous drugs ang nasamsam na halos isang toneladang shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bilyon sa isang pulis na may-ari ng lending company. Noong Oktubre 2022 nangyari ang operasyon pero 2023 na natapos ang imbestigasyon sa dami ng takipan at turuang nangyari.

CCTV drug bust

Talaga namang hindi nagsisinungaling ang kuha ng CCTV at ito ang dahilan kung bakit nabuking ang isang drug bust operation malapit sa city hall ng Antipolo. Ang sabi ng mga pulis nahuli ang isang ina na mayroong kasamang batang anak sa isang drug bust sa may resort pero iba ito sa makikita sa CCTV.

Confidential funds

Isa sa naging kontrobersyal na isyu ang P125 milyong confidential fund na naubos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 11 araw ayon sa Commission on Audit.

Dahil sa kontrobersyang ito, nagdesisyon ang Kamara, na sinuportahan naman ng Senado, na alisin ang lahat ng confidential funds ng civilian agencies at ilipat sa mga ahensiya na may kinalaman sa pagbibigay ng seguridad sa bansa sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea.

Pag-asa Island

Hindi na lamang nakinig sa mga kuwento kundi pinuntahan ng liderato ng Kamara sa pangunguna ni Romualdez ang Pag-asa Island upang personal na makita ang sitwasyon sa lugar.

Sa pagbisita ng mga lider ng Kamara sa isla ay lalong nabigyang-diin ang kahalagahan na mapalaki ang Paliparan doon na nilagyan ng P1 bilyong pondo sa 2024. Nilagyan din ng P800 milyong pondo ang itatayong shelter para sa mga mangi¬ngisda sa pinakamalapit na isla sa Ayungin Shoal.

ICC

Pinagtibay ng House committees on justice at human rights ang resolusyon na nananawagan sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court (ICC) sa isinasagawa nitong imbestigasyon kaugnay ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Naisumite na sa plenaryo ang ulat ng dalawang komite pero hindi pa ito naaaksiyunan.

Cha-cha

Bago matapos ang taon ay binuhay ang panawagan na amiyendahan ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution para mas maraming dayuhang negosyante ang pumasok sa bansa.

Mula kasi ng aprubahan ng Kamara ang panukala at resolusyon para sa ipatatawag na Constitutional Convention noong Marso ay hindi na gumalaw ang usaping ito. (Billy Begas)