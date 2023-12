Seth palaban sa mga basher ni Francine!

Hindi na napigilan pa ni Seth Fedelin ang mag-react sa patuloy na pagdadamay ng pangalan ni Francine Diaz sa isyu nila noon ni Andrea Brillantes.

Actually, lumang issue na ito kaya nagulat ang fans ng FranSeth kung bakit muling nabuhay.

Nauna nang nagkomento sa isyu ang kapatid ni Francine.

At hindi na rin ito pinalampas ni Seth.

Nag-tweet ito sa kanyang X account ng, “Malaking PAKIUSAP po sa inyo, wag nyo na po idamay si Chin. Unang-una WALA syang kinalaman sa ibinabato nyo po sa kanya sya po ang NADAMAY at kung anong samahan na meron kami ni Chin at pamilya nya eh dahil sa pinagtibay kami ng mga kaganapan.Ako nalang wag si Chin at pamilya nya.”

Maraming netizen ang humanga sa katapangan ng young actor na harapin ang mga bashers nila ni Francine.

Pinuri nila ang aktor dahil sa pagtayo nito at pagtatanggol sa ka-love team na hindi raw ginawa ng unang kapareha ni Francine na si Kyle Echarri.

May mga nag-udyok din kay Seth na ilabas na nito ang lahat ng nalalaman para mas maipakita niya sa publiko na inosente sa bintang na inagaw siya ni Francine kay Andrea.

May mga naniniwala ring netizens na may alam ang young actor sa totoong namagitan daw kina Blythe at Daniel Padilla.

Samantala, nag-react din ang fans nina Kyle at Andrea sa tweet ni Seth, “Pakiusap din namin sa iyo, sa inyong dalawa ni Francine, kausapin nyo yung fans ninyo kasi sila yung unang gumagawa ng mga fake news! Ayaw ng KyleDrea ng gulo, nananahimik kami kahit noong una pa kasi ayaw namin maging toxic. Lubayan na sana kami ng FranSeth fans.”

Mula nga nang mabuo ang love team nina Kyle at Andrea ay muling umingay sa social world ang hiwalayang Seth at Andrea na ang pinagbibintangang dahilan ng fans ay si Francine.

Tsika ng mga Marites sa social media, baka raw taktika lang ito ng kampo ni Andrea at fans para malihis sa kinasasangkutang issue ng aktres na siyang itinuturong dahilan ng hiwalayan ng KathNiel.

Nagulat ang netizens at biglang umingay sa online world ang tambalang KyleDrea nina Kyle at Andrea sa kasagsagan ng pinag-uusapang KathNiel breakup.

‘Yun na!