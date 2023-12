SBP magsasagawa ng basketball summit

PAGSASAMA-SAMAHIN ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) sa pangunguna ng pangulo nitong si Alfredo Panlilio ang lahat ng mga basketball stakeholders sa buong bansa sa napakahalagang “Basketball Summit” na nakatuon sa pagpapalakas hindi lamang sa popular na sports kundi pati sa mga manlalaro maging s amga bubuo sa pambansang koponan.

Sinabi ni Panlilio sa pagdalo nito sa isinagawang basketball clinic matapos ganapin ang 2023 Batang Pinoy at PNG National Championships 3×3 tournament na nakatakda nito ihanay ang programa ng asosasyon sa kalendaryo ng FIBA partikular na sa pagsali ng bansa sa World Cup at sa Olympics.

“We will be having a basketball summit by early January,” sabi ni Panlilio na nakasama sa pagdonasyon sa ginamit na playing court sa nakalipas na 2023 World Cup sina Gilas team manager Butch Antonio at SBP Executive Director Erika Dy nitong Huwebes sa Philippine Sports Commisison (PSC) sa Ninoy Aquino Stadium.

“It will be a gathering of all the basketball stakeholders in the country, whether collegiate or professional, as we want to share and discuss to them our aim of aligning with the full calendar of international competitions of our world governing body and to map out our plan up to the year 2027. ”

(Lito Oredo)