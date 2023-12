Pokwang panalo sa deportation case laban sa ex

Isang magandang Christmas gift ang natanggap ni Pokwang matapos niyang manalo sa deportation case laban sa kanyang dating kinakasama na si Lee O’Brian.

Inutos ng Bureau of Immigration sa kanilang inilabas na eight-page resolution noong December 12 ang pagpapa-deport kay Lee dahil daw sa “Active involvement in the film, television programs and theatrical indisty”nito na pag-violate sa kanyang terms and conditions sa pag-stay sa Pilipinas.

Inutos din ng Bureau of Immigration ang pag-blacklist kay Lee at pagkansela ng pre-arranged employment visa nito.

Samantala, nag-comment naman ang bida ng pelikulang ‘Becky and Badette’ sa pagkapanalo niya sa kaso.

“Justice served. #thankful #grateful #Healing #moveforward2024,” sey niya sa kanyang post sa X (dating Twitter).

Nagpasalamat din ang aktres sa kanyang abogado na si Atty. Ralph Calinisan na nagsabing, “Isang tagumpay para sa Pilipino at sa kababaihan,” ang pagkapanalo ni Pokwang.

Sinagot din ni Pokwang ang isang netizen na sinabihan siyang hindi niya raw inisip ang kanyang anak.

Sagot niya, “Sana inisip din niya ‘yan bago siya nanggamit ng kapwa mo Pinoy, tanga! Sana inisip din niya na ako lang bumuhay sa bata, sana inisip din niya ‘yan bago siya nagpapalit-palit ng mga kasamang babae at walang sustento!”

Dagdag pa ni Pokwang, malabo raw itong hihingi ng sorry sa kanya.

Congratulations, Mamang Pokwang!

‘Yun na! (Byx Almacen)