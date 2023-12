Naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Sabado upang lumikha ng special committee na tututok sa mga isyu ng Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBTQIA+).

Layon ng inisyung Executive Order 51 na palakasin ang “existing mechanisms to address the continued discrimination being experienced by the members of the LGBTQIA+ community.”

Ang matatalagang chairperson ng Special Committee on LGBTQIA+ Affairs ay makakabilang sa Inter-Agency Committee on Diversity and Inclusion, na ngayon ay tinatawag nang Diversity and Inclusion committee

Ang special committee ay pamumunuan ng Department of Social Welfare secretary habang co-chairperson naman ang mga kalihim ng Migrant Workers at Labor.

Magkakaroon din ito ng tatlong miyembro na may ranggong assistant secretary na huhugutin ni Marcos mula sa mga miyembro ng organisasyon na kumakatawan sa LGBTQIA+ community.”

Magpupulong ang committee bawat tatlong buwan at titiyakin na ang mga polisiya ay “effectively promote equa¬lity, equi-ty, non-discrimination, inclusion and well-being of the LGBTQIA+ community.”

Ilang beses nang isinasampa ang mga panukala para parusahan ang diskriminasyon at exclusion base sa sexual orientation o gender identity and expression pero palagi itong binabaon sa Kongreso