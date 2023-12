Kaakibat sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ang pagbibigayan.

Mula pa noong magsimula ang Disyembre, kaliwa’t kanang masasayang party na marahil ang inyong nadaluhan. May palaro, kantahan, timpalak, at raffle. Nitong mga huling taon, nauso na rin sa mga party ang pagsusuot ng costume batay sa temang napagkasunduan.

Naantala ang kasiyahan dahil sa pananalanta ng pandemya. Kaya naman ngayong taon, lahat ay nagbabalik. Parang pangyayari noong hindi pa nagkakapandemya. Biyahe rito, punta doon. Kaya sobrang traffic. Pero tinitiis dahil sa kasiyahang matatamo at sa matatanggap na premyo o regalo.

Nagpapalitan din tayo ng mga regalo. Kadalasang may presyo. Tig-iisang daan o tiglilima. Kung mayaman-yaman, sobra-sobra sa itinakdang presyo ang regalo. At gaya nga ng nakagawian, tuwing panahong ito, mas nagiging mapagbigay tayo. Mas nagiging mapagbigay dahil tuwing sasapit ang panahong ito, saka naman nagdadatingan ang mga benepisyo at bonus.

Dahil may pambili kaya nagiging masigla ang merkado o palengke. Nakatutulong ito sa ating ekonomiya. Hindi lamang sa mga may regular na trabaho ang pagdating ng pera. Mas malakas na ang pasada ng sasakyan. Maraming nagpapa-deliver at umoorder ng pagkain. Malalakas ang online-selling dahil nga marami ang may pambili.

Masigla ang ekonomiya. Sa kabila ng sikip ng kalsada at pasyalan at bagal ng mga sasakyan dahil sobrang traffic, marami pa rin ang may pakinabang sa nangyayari. Kahit na mga batang masipag mangaroling. Kahit na ang mga naglilinis ng salamin ng mga sasakyan nang hindi nagpapaalam dito sa Maynila. Oo, mas dumami na rin ang namamalimos sa kalsada.

Lahat iyan ay dahil sa maraming may magagasta. Hindi halata ang kahirapan ng buhay sa panahong ito. Pero pagtuntong ng Enero, saka pa lamang maghihigpit ng sinturon.

Ang totoo, ang gusto ko lang namang sabihin para sa espayo kong ito ay ang paghahangad ko ng katiwasayan at kasaganahan ninyo sa buhay. At kaya ko pinamagatan itong ‘pagtangkilik’ ay dahil sa matagal ko nang paniniwala na bukod sa pagbibigayan ay panahon din ito ng pagsuporta sa ating kapwa.

Maaari tayong makatulong sa iba kung tatangkilikin natin ang kanilang iniaalok na serbisyo o produkto lalo’t may kalidad naman at pwedeng ipagmalaki. Imbes na tangkilikin ang bilyonaryong namumuhunan, panawagan ko, tangkilikin ang nagsisimulang kakilala o kaibigan.

Hangga’t maaari, huwag nang tumawad o baratin ang kanilang serbisyo o produkto. Dahil sa totoo lang, kapag naman namimili kayo sa dambuhalang mall na ang kalakhan ng kita ay napupunta rin sa mayayaman, hindi naman kayo tumatawad. Hindi ninyo naman sinasabihan na bawasan ang presyo. Pero bakit sa mga kaibigan, halos hingin na ng karamihan sa atin ang kanilang produkto?

Huwag gamitin ang dahilang komo kamag-anak ang nagtitinda, dapat malaki ang diskuwento sa produkto. Huwag lalo manghingi o magpalibre.

Ngayong panahong ito, tangkilikin natin ang pangkaraniwang namumuhunan. Hindi lamang tayo nagbabayad, garantisadong nakakatulong din tayo sa kanilang kabuhayan. At dahil may tradisyon tayo ng pagiging suki, malay natin, sa susunod na pag-alok nila ng produkto at serbisyo, bibigyan na tayo ng pabor lalo’t umasenso ang kanilang negosyo.

Hangad ko ang matiwasay at puno ng biyayang pagdiriwang natin ng Pasko!