No fake news will divide us apart! – Sen. Sherwin

Sa personal Instagram account ni Senator Sherwin Gatchalian (@stgatchalian74) ay buong ningning nga niyang pinost ang mga photo nila ng girlfriend na si Bianca Manalo.

Pinasalamatan kasi niya ang regalo ng kaibigang si Senator Sonny Angara, at misis nitong si Tootsy Angara.

“What a beautiful Christmas gift from @tootsyangara and @sonnyangara. @biancamanalo and I share the same values and principles in life,” sabi ni Sen. Gatchalian.

At sa panghuling linya sa mensahe niya, tila naging sagot na nga ‘yon sa mga tinatanong, o tanong ng mga netizen, sa kung ano na ba ang sitwasyon nila ngayon, matapos masangkot si Bianca sa isyu kay Rob Gomez.

“No fake news will divide us apart!” ang sabi ni Sen. Win.

Oh, klaro naman siguro `yon, ha! Kaya sa mga ngawa nang ngawa, na parang alam na alam nila ang sitwasyon, ayan na ang sagot.

Pero, nakakaloka pa rin ang hirit ng mga netizen, ha! Na ang intensiyon talaga nila, o gusto nila, ay maghiwalay ang dalawa.

Heto nga ang mga komento nila, na sana ay mapanindigan nila hanggang dulo, ha! Lalo na at may nag-i-screenshot daw para ibigay kay Senador.

“Kakadepensa mo sa gf mo, mas lalo ka lang po nakakaawa. Kitang-kita naman na hindi fake news inamin na ng gf mo na may gifts kaso ‘yung palusot na ginawa nya bobo lang maniniwala. Naawa ako sa’yo.”

“Please do not be blinded by love and leave your cheating girlfriend.”

“I don’t trust that woman. It’s good you’re not married to her.”

“Hahahahahaha. Kawawang senador.”

“Sorry pero nabulag po kayo. Pagtatawanan po kayo madlang bayan.”

Pero siyempre, nandiyan pa rin ang mga tagapatanggol ng magdyowa.

“Senator baka may kakambal ka po, mine na po agad.”

“Ang tunay na pagmamahal, kahit pa buong mundo ang manira, love wins. Tawanan niyo lang po mga basher, at isipin niyo na lang mga patay ‘yan na hindi matahimik mga kaluluwa! Grabe bashers ni Bianca ngayon pero importantante wag na wag po kayo papaapekto! Kung wala silang tiwala kay Bianca, eh ano naman, importante ‘yung tiwala mo po Kay Bianca.”

“Ohh ‘yung mga haters diyan, tantanan niyo na pakiusap. Masyado kayong mga entitled sa opinions niyo, mga wala namang alam. Finish na! Nagsalita na! Malungkot na Pasko ng mga chismoso/chismosa.”

“Napakabait ni Sen Win talaga, nerbyos ako Sen. kala ko po papaapekto ka sa mga basher na perpekto ang buhay love u Sen and Ms Bianca.”

“Nag screenshot talaga ako nito Sen @wingatchalian74 okay lang ba? Para tumahimik na mga bashers, this is it! Merry Christmas po Sen. Win and Bianca! This is your resident manager from Eskaya, Panglao way back your November 2019 trip with Bianca. From that day on, naging idol couple ko na kayo both.”

Oh, may hihirit pa ba?