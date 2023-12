Nagliyab ang mga kamay! Steph Curry 8 tres isinalpak kontra dayong Washington

NAGHULOG ng season-high eight 3-pointers tungo sa 30 points si Stephen Curry at inambush ng Golden State Warriors ang dumayong si Jordan Poole at Washington Wizards 129-118 Biyernes ng gabi.

Sumabay ng bato si Poole pero nagkasya lang sa 7 of 21 shooting, 3 for 12 sa 3s at 25 points sa una niyang balik sa Chase Center.

Trinade ng Golden State si high-scoring Poole sa Washington noong draft day para kay Chris Paul.

Sinalubong ng fans ng standing ovation si Poole at binigyan ng video tribute bago ang laro.

“It was wonderful,” ani Warriors coach Steve Kerr. “The video and ovation Jordan got to me was the highlight of the game.”

Nagyakapan sina Curry at Poole nang lapitan ng huli ang mga dating teammates, security at staff para makipag-high five.

Pasok ang unang tira ni Poole mula 18 feet, sumablay sa next five.

Malamig din ang umpisa ni Curry, 1 of 6 at may 5 assists sa opening period.

Pagdating ng second, kumonekta siya sa tatlong sunod na 3s at 11 consecutive points.

Bumakas ng 22 points si Jonathan Kuminga sa Warriors, may apat na 3s si Klay Thompson tungo sa 20 markers.

(Vladi Eduarte)