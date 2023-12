Motorbanca na may 9 pasahero lumubog

Siyam na crew members ng lumubog na motorbanca ang nasagip sa bahagi ng Southern Tayabas bay area sakop ng San Juan, Batangas nitong Biyernes.

Ayon sa Philippine Coast Guard, umalis sa Dinagat Island, Surigao ang motorbanca na Hasta Lavista noong Miyerkoles at patungong Calatagan, Batangas nang abutan ito ng masamang panahon sa karagatan sa pagitan Mindoro, Marinduque at Batangas nitong Biyernes ng gabi.

Na-damage ang 35-tonnage na bangka at pinasok ng tubig hanggang sa lumubog ang kalahati nito.

Nasagip naman ng nagdaraang MV Ocean Dependable, isang Danish-flagged vessel, ang mga crew.

Hahatakin sana ang half submerge banca patungo sa ligtas na lugar Pero napilitan na itong abandonahin sa territorial water malapit sa Malabrigo point sa Lobo at Laiya, San Juan, Batangas dahil sa panganib ng masungit na panahon.

Nagresponde na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ligtas na nadala sa Coast Guard sub station sa Lobo ang mga pasahero. Tuluyan namang nawala na ang kabibili pa lamang umanong motorbanca.

Inalarma na ng PCG ang lahat ng mga bangka at barko na may ruta at dumadaan sa may bahagi ng Lobo, Batangas, at Calapan, Mindoro na ipagbigay-alam kaagad kapag nakita ang nawawalang motorbanca.

(Ronilo Dagos)