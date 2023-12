Knicks gagamitin homecourt edge

LIYAMADO ang Milwaukee pero hindi malayo ang dibidendo kontra New York pagharap nila ngayong araw sa 2023-2024 NBA regular season game, ito’y dahil may home court advantage ang Knicks.

May odds na 1.78 ang Bucks laban sa 2.18 ng New York Knicks kaya posibleng dumikit pa ito bago magsimula ang laban, minus 2.5 ang Milwaukee at magiging 1.93 na lang ang dibidendo habang liyamado naman ang Knicks dahil 1.92 na ang odds nila.

Kung tutuusin ay lamang sa tao ang Bucks dahil may ipinagmamalaki silang players tulad nina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard, ibabangga naman ng Knicks sina Julius Randle at Jalen Brunson.

Samantala, outstanding favorite ang defending champion Denver Nuggets (1.29) kontra Charlotte Hornets (3.75), liyamado rin ang Brooklyn Nets (1.22) sa Detroit Pistons (4.50).

