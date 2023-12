Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 24, 2023 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Leteral Gaze, 3 Mr. Brown, 4 Give Me A Break

R02 – 6 Indelible Quaker, 3 Abakada, 4 Ring A Bell, 1 Red Hawk

R03 – 8 Cool Mom, 4 Heirloom, 7 Greater Good, 2 Saoirse

R04 – 1 Tatler Story, 2 High Quality, 3 Havana Oohnana, 5 Katherine

R05 – 5 In The Zone, 6 Asiong, 2 Palauig/Charm Campaign, 3 Euroclydon

R06 – 5 Bisyo Mag Serbisyo, 8 Vavavoom, 6 Gold Rush, 3 Deus Ex Machina

R07 – 7 Batang Kankaloo, 2 Magnifico, 1 My Diamond, 5 Oktubre Katorse

Solo Pick: Indelible Quaker, Cool Mom

Longshot: Batang Kankaloo