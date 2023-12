Esports ipagpapatuloy ang tagumpay sa 2024

IPINAGMALAKI ng Philippine Esports Organization (PeSO) ang naging kahanga-hangang taon ng mga tagumpay noong 2023, na minarkahan ng mga namumukod-tanging performance mula sa Team Sibol at mahahalagang milestone sa organisasyon. Habang nagpaalam ang organisasyon sa isang taon ng mga tagumpay, nakahanda ang PESO na magsimula sa isang mas kapana-panabik na paglalakbay sa 2024.

Ito ang ibinahagi nina PeSO Executive Director Marlon Marcelo kasama sina Team Sibol overall head coach Ralph Andrei Llabres at Leo Andrew “Jab” Escutin sa isinagawa nitong Thanksgtiving Day sa mga pambansang atleta sa pagpupugay nito sa tagumpay ng SIBOL noong 2023 na ‘Isang Tunog na Tagumpay’ sa Global Esports Stage

Matatandaan na kamangha-mangha ang pagpapakita ng talento at determinasyon sa pagwawagi ng Team Sibol sa Southeast Asian Games noong Mayo 2023 at nakuha ang kabuuang anim na medalya, kabilang ang 2 ginto, 1 pilak at 3 tanso, habang nag-iwan ng hindi matanggal na marka ang Sibol sa landscape ng esports.

Gumawa din ang Sibol ng kasaysayan nang manalo ng mga medalya sa bawat titulo ng esports sa SEA Games.

Ipinagpatuloy ng koponan ng Mobile Legends ang kanilang pangingibabaw sa pamamagitan ng pagkakamit ng ikatlong sunod na gintong medalya, na pinalawig ang kanilang paghahari sa arena ng esports.

Nasaksihan ng International Esports Federation (IESF) 2023 ang mga karagdagang tagumpay, kung saan umani ng dalawang medalya ang Sibol – 1 ginto at 1 pilak. Tinanghal na pangkalahatang kampeon, ipinakita ng mga tagumpay ng Sibol sa Mobile Legends: Bang Bang at Tekken 7 ang kanilang pandaigdigang husay.

Ang rurok ng tagumpay ay dumating noong Setyembre 2023 nang ang Pilipinas ay kinoronahan bilang Overall World Champion sa IESF, na nanaig sa mahigit 111 bansa. Ang Grand World Esports Championship na panalo ng Sibol sa ‘Taon ng Tagumpay’ ay nagpatingkad sa dedikasyon at husay ng koponan sa world stage.

(Lito Oredo)