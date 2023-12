Nagkasundo ang TV5 sa bagong programming agreement sa Nine Media Corporation (NMC) na layong palawakin at palakasin ang bilang ng kanilang manonood sa buong bansa.

Ang Nine Media Corporation ay dating subsidiary ng Solar Entertainment Corporation ng pamilya Tieng, at ngayon ay pag-mamay-ari ng ALC Group of Companies.

Ayon kay Guido R. Zaballero, President at CEO ng TV5, ang tandem ng dalawang kompanya ay bilang tugon sa vision ni Chairman Manny V. Pangilinan na makalikha ng de-kalibreng content sa mga manonood kasabay ng pagsasabing “this drives our commitment to constantly deliver the best content that Filipinos love to as many homes possible.”

Dahil sa partnership, mapapanood na sa CNN Philippines tuwing weekend ang Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioners Cup at ang “E.A.T.” simula sa Enero 6.

Ang NMC ay free-to-air television sa Channel 9 sa Maynila, Cebu at Davao; Channel 5 sa Zamboanga¬; Channel 8 sa Bacolod at Channel 12 sa Baguio.