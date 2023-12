Idineklara ng New People’s Army ang dalawang araw na tigil-putukan upang gunitain ang ika-55 taon ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines sa Disyembre 26.

Ang ceasefire ay magsisimula sa hatinggabi ng Disyembre 25 at matatapos ng alas-11:59 nang gabi sa Disyembre 26.

“The two-day ceasefire aims to allow the peasant masses and NPA units in their area to conduct as-semblies, meetings or gatherings to celebrate the Party’s anniversary, look back at past achievements, and pay tribute to all heroes and martyrs of the Philippine revolution,” saad ng CPP-NPA sa kanilang statement.

“This ceasefire declaration is also in solidarity with people’s traditional holiday celebrations,” dagdag pa nila.

Bagama’t tiniyak ng NPA na hindi sila aatake sa panahon ng ceasefire, mapipilitan naman umano silang dumepensa “to counter and frustrate any hostile movement or actions of enemy units within the scope of the NPA’s guerrilla fronts and areas of operations.”

Kamakailan lamang ay inianunsyo ng Philippine government at National Democratic Front ang posi-bilidad ng pagbabalik ng peace talks upang magkaroon ng “principled and peaceful resolution of the armed conflict.”

Sa kabila ng pahayag na muling bubuhayin ang peace talks, sinabi naman ng magkabilang panig na patuloy pa rin ang kanilang operasyon.