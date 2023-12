Naniniwala ang OCTA Research na nag-peak na ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region (NCR).

Gayunman, sinabi ni OCTA Research fellow Guido David nitong Sabado na posibleng kumalat naman sa mga lalawigan ang hawahan ng coronavirus disease.

Ayon kay David, umakyat sa 22.4% ang positi­vity rate sa NCR nitong nakaraang Huwebes mula sa 18.4% noong December 14.

Nauna nang sinabi ni infectious diseases expert at Philippine College of Physicians President Dr. Rontgene Solante na inaasahan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong Kapaskuhan dahil sa dami ng mga party at reunion at iba’t ibang pagtitipon.

Kahit mababa pa rin ang hospitalization at ICU admission rates, sinabi ni Solante na ang pagkalat ng influen­za-like infections at ang presensiya ng mas mabagsik na COVID-19 JN.1 variant ay nananatil-ing banta sa kalusugan ng publiko.

Sa huling tala ng Department of Health, 557 bagong kaso ng COVID-19 ang nakumpirma noong Biyernes kaya umakyat na sa 4,132,200 ang tinamaan nito sapol noong 2020.

Naitala sa NCR ang 2,293 bagong kaso sa loob ng 14 araw, kung saan sa Quezon City ang pinaka-marami sa kabuuang 645 kaso.