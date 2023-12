Bababu na rin sa Creamline? Tots Carlos gusto subukang bumomba sa Japan, Thailand

POSIBLENG lisanin rin ni three-time conference MVP at Second All-Filipino Finals MVP Diana Mae “Tots” Carlos ang Creamline Cool Smashers upang ipagpalit sa pangarap na makapaglaro sa ibang bansa.

Inihayag ng power spiker mula sa Lubao, Pampanga na may posibilidad na subukan rin nitong makapaglaro sa Japan V.League at Thailand Volleyball League kung mabibigyan ng pagkakataon.

“Sana ‘pag may opportunity, why not, kasi one of my dreams also [is] makapaglaro sa ibang bansa,” paglalahad ng 25-anyos na dating opposite hitter ng University of the Philippines Lady Maroons sa programang Gud Morning Kapatid. “Ako honestly [sa] Japan or Thailand.”

Sakaling isakatuparan ni Carlos ang kanyang plano ay magiging ikatlong sunod na manlalaro ng Creamline ito na aalis ng bansa matapos mapagdesisyunan ni ace playmaker Julia Melissa “Jia” Morado-De Guzman na maglaro sa Denso Airybees sa Japan V.League, habang pumapalo naman sa Nakhon Ratchasima Cat Devil sa Thailand si middle blocker Celine Domingo.

Minsan na ring lumaro sa Thailand at Taiwan si Creamline team captain at three-time conference MVP Alyssa Valdez, habang kasalukuyang nasa Japan V.League rin si Jaja Santiago sa koponan ng JT Marvelous.

May karanasan na rin ang ilang Pinay spikers na sina Dindin Santiago-Manabat sa Kurobe Aquafairies sa Japan, Mylene Paat sa Nakhon Ratchasima, habang kasalukuyang humahataw sina MJ Phillips sa Gwangju Al Peppers sa South Korea, at Filipino-American Iris Tolenada sa GS Caltex Seoul KIXX sa Korea.

Umariba sa puntusan ang 5-foot-9 spiker nang pagbidahan sa 26 puntos mula lahat sa atake ang Cool Smashers upang makatakas sa fifth set na 22-25, 25-20, 29-27, 24-26, 15-12 panalo kontra Choco Mucho para muling magkampeon noong nakaraang Sabado sa record-breaking attendance na 24,459 sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Kumana rin ang four-time PVL titlist sa unang laro sa 16 puntos mula lahat sa atake sa Game 1, na muling itinaob ang Rebisco-sister team na Choco Mucho Flying Titans upang kumpletuhin ang conference sweep sa 15-0 mula preliminaries, semifinals at best-of-three championships.

(Gerard Arce)