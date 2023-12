Alexa ‘nag-react’ sa babaeng niyakap ni KD

Viral ngayon ang video ni KD Estrada kung saan hinarana niya ang isang female fan sa isang event.

Ang suwerte nga ng nasabing fan dahil hindi lang pagharana ang ginawa sa kanya ng ka-love team ni Alexa Ilacad dahil tinitigan, hinawakan ang kamay, at niyakap pa niya ito.

Natuwa naman ang ibang KDLex fans sa da moves na ito ni KD dahil nag-level up na nga ito sa pagpapasaya ng kanyang fans.

Sey nga nila:

“Pa-hug hug ka na ngayon sa fans mo ah. A part of your success. You are now a star.”

“Nag-umpisa na si KD, dati rati ayaw man lang tumingin, ngayon yumayakap na.”

Sey naman ng nag-upload ng nasabing video sa kanyang caption sa X (dating Twitter), “Alexa matakot ka na hahahaha charot, nakakaloka ka tih.”

Nabasa ito ni Alexa at nag-reply sa nasabing post.

Pabirong banta niya sa female fan na niyakap ni KD, “Siya ang dapat matakot. Chariz.”

Well, mukhang wala namang dapat ikaselos si Alexa dahil alam naman nating siya lang ang special girl kay KD ngayon.

Bonggels!