3YO Maiden Race matindi bakbakan

NAKATAKDANG magpakitang-gilas ang kabayong si Give Me A Break ngayong araw sa pista ng Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Rerendahan ni jockey JR De Ocampo, inaasahang mapapalaban si Give Me A Break sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa unang karera.

May distansiyang 1,400 metro, ang ibang mga tigasing kalahok ay sina Lateral Gaze, Tanging Ikaw, Mr. Brown at Red Scorpion, nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner at P4,000 naman sa breeder ng mananalong local horse.

Pitong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) kaya medyo maaga matatapos para makapaghanda sa noche buena.

Samantala, nagpasiklab si Mandatum sa NewPort World Resorts Trophy Race na ikinasa sa parehong lugar noong karaang Linggo.

Sinakyan ni Rico Suson, hinamig ng owner ni Mandatum ang P10,000 karagdagang premyo.

(Elech Dawa)