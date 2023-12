1 porsiyento lang daw ang tsansa! Marlon Tapales sobrang dehado kay Naoya Inoue

DEHADO pagdating sa mga betting odd si World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales pagharap kay World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) 122-pound title holder Naoya ‘Monster’ Inoue sa darating na Martes (Disyembre 26) sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Malaki ang diperensiya ng pustahan pabor sa Japanese boxer na may tangan ng -1600 paborito, kung saan sa pagtaya $1,600 ay tatama lamang ng $100.

Sa 25 panalo ni Inoue ay 22 ang galing sa knockout kontra kina four-division titlist “The Filipino Flash” Nonito Donaire, Stephen Fulton, Paul Butler at kasalukuyang world titlists Jason Moloney at Emmanuel Rodriguez.

Mananalo naman ang $100 pusta sa Pinoy ng $800 sakaling maitulak nito ang malaking upset.

“Marlon’s in it to win it,” bulalas ni MP Promotions President Sean Gibbons sa isang report. “The chances are probably 70-30 for Inoue. He’s here in Tokyo like (Nonito) Donaire was. Marlon’s peaking at the right time. I was in Marlon’s camp in Baguio and it was the best camp ever. Baguio’s an amazing place.”

Malaki ang paniniwala ni Gibbons na mabigat na laban ang kakaharapin ng 31-anyos mula Tubod Lanao del Norte pero palaban aniya ito.

“Inoue looks unbelievable. To be a guy like this, I don’t know if he’s ripe for the taking but this is the best version of Marlon you’re going to see. Most people are giving Marlon a one percent chance of winning but I give him a much higher percentage,” paliwanag ni Gibbons.

Mauuna munang magtapat sa isang face-off press conference sina Tapales at Inoue ngayong Linggo, bago ang opisyal na weigh-in sa araw ng Pasko.

Nakatada namang sumabak ang isa pang Pinoy sa undercard na si Cebuano John Paul Gabunilas laban kay Kanamu Sakama sa isang eight-rounder non-title flyweight bout, gayundin ang agawan para sa Japan Boxing Commission bantamweight title nina Seiya Tsustsumi at Kazuki Anaguchi.

(Gerard Arce)