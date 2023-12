Nanawagan ang isang transport group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala dapat maiwan sa implementasyon ng Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program.

Ayon kay Stop and Go Coalition president Zaldy Ping-ay, susulat sila sa Pangulo upang hilingin na palawigin pa ang consolidation para sa PUV modernization na itinakda sa Disyembre 31, 2023.

Iginiit ni Ping-ay na kung ang slogan aniya ni Pangulong Marcos ay pagkakaisa, nararapat lamang na walang maiwan sa gitna ng isinusulong na modernization program sa sektor ng transportasyon.

“`Yun lang naman ang gusto naming ipaabot kay Pangulong BBM, para `yung kanyang slogan na uniting the nation. So paano tayo magkakaroon ng unifying the nation kung may maiiwan?” sabi ni Ping-ay.

Matatandaang ipinahayag ni Pangulong Marcos na hindi na palalawigin pa ang deadline para sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Naglabas na rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng memorandum circular kung saan ang mga hindi susunod sa consolidation ay bawal nang bumiyahe pagpasok ng Enero 2024.

Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (Piston) para harangin ang PUV Modernization Program.

Nagpapatuloy naman sa kanilang kilos protesta ang Manibela at Piston.

Sa panig ng Manibela, nanawagan ang grupo kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng social media na para pigilan umano ang jeepney phaseout.

“PBBM, ang wish namin ngayong Pasko ay ang awa at malasakit mo sa aming mga drayber at operator! Ibasura ang PUV Phaseout,” giit ng Manibela. (Natalia Antonio)