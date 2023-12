Inihain ni Davao City Rep. Paolo Duterte ang isang panukala upang maging compulsory sa mga malalaking kompanya ang pagkuha ng mga empleyadong may kapansanan o person with disability (PWD).

Sa ilalim ng House Bill 8942, aamyendahan ang Republic Act No. 10524 o Magna Carta for Disabled Persons at gagawing mandatory sa mga kompanya na mahigit 100 ang empleyado na ilaan ang 1% ng kanilang work force sa mga kuwalipikadong PWD.

“PWDs with the necessary talents and skills have proven to be valuable assets in any enterprise. They deserve to be given the same opportunities to prove that they, too, are highly capable in performing the jobs they are qualified for,” sabi ni Duterte.

Sa kasalukuyang batas aniya hinihimok lamang ang mga kompanya na kumuha ng mga empleyadong PWD.

Bibigyan naman ng tax credit ang mga kompanyang kukuha ng mga empleyadong PWD.

Ang Department of Trade and Industry (DTI) ang inatasan sa panukala na gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang pagsunod dito. (Billy Begas/Eralyn Prado)