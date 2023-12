Shastaloo markado sa ‘Imported-Local’

ANIM na kabayo kabilang si Shastaloo ang lalahok sa 2023 Philracom “Imported/Local Challenge Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Disyembre 31.

Ang nasabing event ang pinakahuling karera at stakes race ngayong taong 2023 kung saan ay nakalaan dito ang P1M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Kagagaling lang sa panalo ni Shastaloo sa 9th Pasay City Former OIC Mayor Eduardo Calixto Memorial Cup race.

Impresibo ang ipinakitang performance ni Shastaloo na sasakyan ni John Paul Guce kaya asahang siya ang mapipisil ng mga liyamadista pag-arangkada ng nasabing karera.

Tampok din sina Bombay Nights, In The Zone, Righteous Ruby, Senshi Spirit at Treasure Hunting.

Tiyak na mapapalaban nang todo si Shastaloo dahil kasali sina Righteous Ruby at Treasure Hunting sa distansiyang 1,800 metro.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)