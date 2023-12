Robert Bolick all-around, NLEX pinatirik Bossing

Mga laro Sabado: (Smart Araneta Coliseum)

MERRY ang Christmas ni Robert Bolick at NLEX.

Dating gawi ang angas ni Bolick sa loob, pasabog ng 30 points, 8 rebounds, 15 assists, 4 steals sa pangalawang laro sa Road Warriors tungo sa 104-97 win laban sa Blackwater sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Natagpas ang four-game losing streak ng NLEX, umangat sa 3-6 at napaypayan ang tsansa kahit playoff sa huling silya sa quarterfinals ng PBA Commissioner’s Cup.

“Credit sa mga coaches, sa mga teammates ko, we came ready to play,” ani Bolick, inilista ang panglimang 30-15 ng career, most assists din sapol nang magpakawala ng 17 si Kiefer Ravena kontra Terrafirma noong 2021-22 Governors Cup.

“Nagtiis na kaming mabigo, dapat hindi kami mabigo ngayon kasi magpa-Pasko.”

Sa kanyang 27th birthday kahapon, nag-deliver si Stokley Chaffee ng double-double ding 20 points, 13 rebounds. May 16 markers pa si Jhan McHale Nermal – sa third para sa Road Warriors.

Naka-11 points si Enoch Valdez.

Naka-21 points na sa halftime si Blackwater import Chris Ortiz pero nadiyeta sa 3 of 9 shooting sa final two quarters tungo sa team-high 27 points at 7 assists.

Nag-ambag ng 17 points si Christian David, 16 kay RK Ilagan pero sadsad sa pang-walong sunod ang Bossing tungo sa 1-8 card.

Walang lumamang ng double digits sa first three quarters, inagaw pa ng Blackwater ang trangko 79-77 papasok ng fourth.

Inilista ng NLEX ang 8 sa first 10 points ng last period para lumamang at hindi na bumitaw.

Sa January 10 na ang balik ng Road Warriors laban sa Converge. (Vladi Eduarte)