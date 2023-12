PERSONAL na pinunta­han kahapon nang umaga ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. ang ilang matataong lugar, partikular ang mga vital installation sa bansa, para tiyakin na maayos at sapat ang nakalatag na seguridad ng pulisya ngayong Kapaskuhan.

Unang inikot ni Acorda ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 at isinunod ang ilang bus terminal upang alamin ang sitwasyon sa lugar bilang bahagi ng programang­ Ligtas Kapaskuhan 2023 kung saan dagsa na ang mga kababayan na umuuwi sa mga probinsya gayundin ang mga taga-probinsya na magbabakasyon sa Maynila.

Una nang siniguro ng PNP ang kanilang pagtutok sa mga lugar na madalas pagkumpulan ng mga tao gaya ng mga paliparan, pantalan, terminal, mga pasyalan at iba pang matataong lugar.

Pagkatapos ng Pasko, sunod na iinspeksiyunin ni Acorda ang mga tindahan ng paputok sa Bocaue sa Bulacan na tiyak daragsain ng mga tao para sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Police Col Jean Fajardo na nais tiyakin ng PNP chief na maayos ang seguridad sa bansa kaya siya mismo ang umikot sa iba’t ibang lugar.

“As of this time ay wala naman tayong namo-mo­nitor na anumang seryoso at credible threat that would somehow hamper ‘yung mapayapa nating pagsalubong sa Bagong Taon pero hindi tayo nagkukumpiyansa. Patuloy tayong nagbabantay at bina-validate ‘yung mga information na natatanggap natin to make sure ‘yung ating security measures ay hindi compromised kapag may mga natatanggap tayong mga ganitong mga information,” saad ni Fajardo.

(Edwin Balasa)