Pinulutan ang LA Lakers! Anthony Edwards, Minnesota sinamantala pagliban ni LeBron James

SINAMANTALA ng Minnesota Timberwolves ang pagliban ni LeBron James para lapain ang Los Angeles Lakers 118-111 Huwebes ng gabi sa Target Center sa Minneapolis.

Ipinahinga ng Lakers ang 38-year-old star sa pangalawang gabi ng back-to-back games at natikman ng team ang pang-apat na sunod na sadsad.

Bumida ang 27 points ni Anthony Edwards sa Timberwolves, sa 21-6 ay nasa unahan ng West at kabuhol ang Celtics sa overall lead.

Umayuda ng 21 points si Karl-Anthony Towns, tumapos si Mike Conley ng 16 points, 8 assists at inilista ang dalawa sa 13 steals ng Minnesota. May 15 markers, 13 rebounds si Rudy Gobert.

Nag-deliver ng 18 points si Rui Hachimura bilang starter kahalili sa spot ni James sa LA. Hindi umubra ang 31 points, 8 boards ni Anthony Davis at 20 markers pa ni Austin Reaves off the bench. May 17 points, 8 assists si D’Angelo Russell.

Laglag sa 1-5 ang Lakers sapol nang pagharian ang inaugural NBA In-Season Tournament. Sa 15-14 overall, nasa 10th sa West ang Los Angeles.

Inilista pang kuwestiyonable si AD (ankle injury) bago ang laro. Nasa bench lang si James, nakasuot ng stocking hat at hooded sweatshirt.

Ayaw magpaiwan ang Lakers, naitakas lang ng Wolves ang panalo sa 36-32 edge sa first quarter at 31-28 sa fourth.

(Vladi Eduarte)