Ginamitan ng veto power ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2024 national budget na nagkakahalaga ng P5.768 trillion, ayon sa pahayag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil nitong Biyernes, Disyembre 22.

Sapol ng presidential veto ang revolving fund ng Department of Justice (DOJ) at ang implementasyon ng Career Executive Service and Development Program (CESDP) ng national government.

Sa kanyang veto message, ibinasura ng Pangulo ang DOJ-Office of the Secretary (OSEC) Special Provision No. 1 o ang DOJ Revolving Fund.

Wala naman umanong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ para magkaroon ng revolving fund.

“It may be emphasized that the service fees sought to be charged and collected are to be imposed upon complaints and affidavits filed with the National Prosecution Service, and petitions for review filed before the DOJ, when, in fact, such pleadings are filed with the said agencies by virtue of their jurisdiction vested by law,” sabi ng Pangulo.

Binanggit pa ng Pangulo sa kanyang veto message ang pahayag ng Korte Suprema kaugnay sa mga “inappropriate provisions” bilang unconstitutional at walang puwang sa isang appropriations bill.

Samantala, ginamitan din ng presidential veto ang Section 38 ng General Provisions para sa implementasyon ng CESDP dahil wala naman umanong kaugnayan ang naturang item sa anumang partikular na pondo sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act.

Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang 2024 General Appropriations Act noong Miyerkoles, Disyembre 20, subalit walang binanggit ang Malacañang kung may na-veto na probisyon nito.

Ngayong Biyernes, Disyembre 22, lamang inanunsyo ng Malacañang na dalawang probisyon ng 2024 national budget ang ginamitan ng presidential veto. (Prince Golez)