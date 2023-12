Para sa 13th anniversary: Ogie dinala si Regine sa Singapore

Kahapon ay ka-text ko si Ogie Alcasid at ikinuwento niya na nasa Singapore na sila ng kanyang wifey na si Regine Velasquez-Alcasid.

Bale 13th wedding anniversary nga rin nila at doon sila mag-celebrate.

Pero noong Thursday nga ay nagkaroon na sila ng all-white celebration sa may CWC Showroom sa BGC na dinaluhan ng kanilang mga kaibigan, katrabaho, kapamilya.

Ang saya ng pa-party nina Ogie, Regine at ilan sa mga nakita naming dumalo roon ay ang ABS-CBN big bosses na sina Mark Lopez at Cory Vidanes.

Nakita rin namin ang mga taga-‘It’s Showtime’ na sina Vice Ganda, Ion Perez, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Jugs Jugueta, Lassy Marquez, at MC Muah.

Nakisaya rin sa party si Karla Estrada na hindi umiwas ay nakipagtsikahan pa sa amin, ha!

Nandoroon din ang mag-asawang Jessa Zaragoza, Dingdong Avanzado.

Nasa party rin sina Gelli de Belen, Darren, Rowell Santiago, Randy Santiago, John Estrada, Christian Bautista, Gary Valenciano, Angeli Pangilinan-Valenciano, Cacai Velasquez-Mitra, Raul Mitra, Gina and Geraldine Jennings, Paolo Valenciano, Nyoy Volante.

Naki-join din sa party ang mag-asawang Eddie Gutierrez, Annabelle Rama pati si Coco Martin.

Ang alaga ni Ogie na si Lara Maigue ay nakisaya rin kasama ang boyfriend niyang si Gian Magdangal.

Actually napakarami pang mga nagpunta sa 13th anniversary party nina Ogie, Regine at sa rami ay hindi namin matandaan, ha!

Biniro nga pala ni Regine si Ogie na siyang nag-imbita ng mga guest sa party nila.

Noong wedding daw kasi nila ay 1,000 ang guests ni Ogie at parang less than 200 lang ang sa kanya.

Siyempre wish ng mag-asawa na forever ang kanilang pagsasama.

Sa pagmamahalan naman, sobrang love na love nina Ogie at Regine ang isa’t isa.

Bongga! (Jun Lalin)